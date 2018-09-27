Kız öğrencilerden Vali Yıldırım'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında, 8 ülke ile Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelen gönüllü 40 üniversiteli kız öğrenci, Muş Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen "Damla Projesi" kapsamında 8 ülke ile Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelen gönüllü 40 üniversiteli kız öğrenciyi makamında kabul etti. Ziyarette öğrencilerle tek tek sohbet ederek yakın ilgi gösteren Vali Aziz Yıldırım, “Başka yerlerden gelip bir amaç uğruna burada bulunuyorsunuz, burada okuyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda da Allah hepinize hayırlı ömürler versin inşallah, başarılarınız daim olsun. Türkçede bildiğiniz gibi bir söz vardır. İnsanın memleketi doğduğu yer değil, doyduğu yerdir diye. Okul bittikten sonra da başka başka yerlerde ikamet edeceksiniz. Türkiye'nin birçok yerinde görev yapmak için veya başka işler nedeniyle farklı farklı yerlerde gideceksiniz. Böylece daha çok insan tanırsınız, daha çok dostunuz, daha çok arkadaşınız olur. Pek çok yerden haberiniz olmuş olur. Bu bir zenginlik, güzelliktir” dedi.

“Belki bir kısmınız buralara öğretmen olarak geri geleceksiniz” diyen Vali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz olacağız ya da olmayacağız önemli değil, ama birileri hep buralarda olacak. Aileleriniz sizler için umutlar besliyor, gelecek hakkında sizlerin hayalleri ve umutları var. Gelecek planlarınız var, tabii ki bu planlarınızı hiçbir şekilde ertelemeyin. Doğru hedefler koymuş ve bu hedeflere ulaşmak için doğru stratejiler ve bakış açıları geliştirin. İnşallah hedeflerinize ulaşmış tam donanımlı bireyler olarak vatana, millete, çevrenize, dine ve diyanete yararlı faydalı işler yaparsınız. Bunları yapabildiğimiz zaman hem kendinizi daha iyi hisseder, hem de arkanızdan bir ‘Allah razı olsun, iyi ki vardı' dediklerinde, manevi olarak da kendinizi doyurmuş hissedersiniz. Meslek hayatınızda hangi mesleği seçeceğiz tamamen sizin elinizde, ama mesleğinizi yaparken mutlaka severek yapmanızda fayda var. Bir de mesleğinizin bir kısmında, bölümünde ya da alanında sivrileşin. O alanda kendinizi geliştirin. Son olarak da meslek hayatınız uzun ve yorucu olacağından kendinize mutlaka bir hobi edinin. Farklı farklı alanlar olması hiç önemli değil. Mühendissindir, tarih okumaktan zevk alırsın, bırakma oku. O yönünde gelişsin. Resim, müzik, spor fark etmez, dediğim gibi meslek hayatınızda size yardımcı olacak alanlardır bunlar. Bu düşüncelerimle birlikte hepinize tekrar başarılar diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Muş'u gördünüz. Biz buradayız. Burası ilerlesin, gelişsin diye çalışıyoruz. Sizler de üzerinize düşeni yaparak bizlere yardımcı olun. Buranın ilerlemesi ve gelişmesinde payınız olsun.”

Proje Eğitmeni ve Koordinatörü Erol Öztamur ise, 8 ülke ile Türkiye'nin farklı illerinden 40 öğrenciyle Muş'a geldiklerini söyledi. Öztamur, “İlk olarak köy okullarını ziyaret ettik. Ardından sevgi ve huzur evlerini ziyaret ederek oradaki insanlarla bir gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. 8 ülkeden gelen üniversiteli öğrenciler var. Bizler tüm dünya insanları olarak aynı iyilik duygusu altında toplanabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu iyilik duygusunu paylaşmak için insanların pasaportlara ihtiyacı olmuyor. Bizler bunu vurgulamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm dünyada kardeşliğin, birlikteliğin, iyilik duygusunun yayılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi köyünün dışına çıkamayan çocuklara dağların ve okyanusların ardından geliyoruz. Biz geldik, onların gözlerindeki ışıltı hem gönlümüzü hem de geleceğimizi aydınlatacak. Bu duygularla çocuklarla beraberiz. Eğitimlerinde geri kalmamaları için özellikle hafta sonu köy çocuklarını ziyaret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Endonezya, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Bangladeş, Irak, Afganistan ve Kazakistan ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü öğrenciler, Vali Aziz Yıldırım'a teşekkürlerini ileterek, hatıra fotoğrafı çekindiler.