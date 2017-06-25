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25 Haziran 2017 09:24

Kızılay’dan 150 aileye gıda yardımı

Türk Kızılayı Malazgirt Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Kızılay’dan 150 aileye gıda yardımı

25 Haziran 2017 09:24


Muş’un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla önceden tespit edilen 150 aileye Kızılay tarafından gıda kolisi yardımında bulunuldu. 150 gıda kolisinin Kızılay Genel Merkezinden geldiğini dile getiren Kızılay Malazgirt Şube Başkanı Ömer Faruk Gönültaş, "Mübarek bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bu ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmadık. Genel merkezden gelen yardımlarımızın dışında 150 paket gıda kolisini de şube olarak biz fakir ailelerimize dağıttık. Türk Kızılayı, tüm bu çalışmalarını yardımsever halktan aldığı güçle gerçekleştirmeye devam ediyor. Kızılayın gücüne güç katmak isteyen şubeler içinde Malazgirt olarak biz de katkıda bulunuyoruz. Önceden tespit ettiğimiz ailelerimizi unutmayarak Ramazan Bayramı dışında da çalışmalarımızı büyük bir özenle yürütüyoruz" dedi.


Kızılay Malazgirt Şubesi, Ramazan ayı boyunca gıda kolilerinin yanı sıra 500 kavurma paketi yardımında da bulundu. Ayrıca 50 aileye giyim yardımında da bulunan Kızılay, dar gelirli vatandaşların mutlu bir bayram geçirmelerine vesile oldu.




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