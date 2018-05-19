Konakkuran Beldesinde iftar yemeği

Malazgirt’te Ramazan ayının ilk Cuma’sında ’Birlik beraberlik iftarına’ iftarında yaklaşık bin 300 vatandaş birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. Konakkuran Belde Belediyesi ve Malazgirt Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen iftara ev sahibi sıfatıyla Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı başta olmak üzere Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Akli Karaoğlan, Hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, kurum amirleri, ile çok sayıda belde halkı katıldı.

’Birlik beraberlik iftarına’ katılan Malazgirt Kaymakamı Malazgirt ve Konakkuran Belde Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, iftar sonrası yaptığı konuşmada birlik beraberlik iftarının önemine değindi. Başkan Vekili Kırlı,"Ramazan ayının ilk iftarını ilçemizin tek beldesi Konakkuran’da vermek istedik. Bu gerçekleştirdiğimiz iftar programı birlik berberlik içinde Konakkuran beldemizde yapılan en çok katılımlı iftarı olmuştur. Bugün burada, birlik beraberlik iftarımızda, siz değerli belde halkıyla birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona 11 ayın sultanı denilmiştir. Kardeşlik içinde, bu birlik beraberlik sofralarında bir araya geliyor, ekmeğimizi bölüşüyor, suyumuzu paylaşıyoruz. Konakkuran Belediyesi olarak bu Ramazan ayında beldemizde acılan birlik beraberlik sofrasında orucumuzu vatandaşlarımızla birlikte açıyoruz. Çok büyük bir katılım oldu. Ben, bu güzel anlamlı organizasyonda emeği gecen ve katılma lütfunda bulunan tüm Belde halkına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konakkuran ’Birlik beraberlik iftarına’ katılan belde halkı ise, “Belediye Başkan Vekilimiz ve çok değerli protokole katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Beldemizde açılan birlik beraberlik sofrasında hep birlikte iftar amcanın mutluğunu yaşıyoruz dediler.