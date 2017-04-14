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14 Nisan 2017 13:31

Korkut’a 4 yeni kütüphane

Muş’un Korkut İlçe Kaymakamı Abdulgani Mağ’ın girişimleri sonucu 4 okula yeni kütüphaneler kuruldu.

Korkut’a 4 yeni kütüphane

14 Nisan 2017 13:31


Korkut’ta kütüphanesi olmayan Kapılı Ortaokulu, İçboğaz İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Sazlıkbaşı Ortaokuluna yeni kütüphaneler yapıldı. İlçe Kaymakamı Aldulgani Mağ’ın girişimleri sonucunda Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yeni kütüphaneler kurulduğunu ifade eden Korkut Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, öğrencilerin bu sayede okuma sevgisinin artacağını ve düzenli okuma alışkanlığına sahip olacaklarını söyledi.


Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ ise, sürekli gelişen ve büyüyen, daima okuyan bir gençlik hedeflediklerini belirterek, "Bu hedef doğrultusunda kütüphanesi olmayan okulların, kitaba ulaşamayan öğrencilerin kalmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesiyle temasa geçtik. Sağ olsunlar bu ricamızı kırmadılar ve kütüphanesi olmayan dört köy okulumuza yeni kütüphane yaptılar. İlçemizde kütüphanesi olmayan, çocukların rahat bir şekilde kitaplara ulaşamadığı hiçbir okulumuzun kalmamasının çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.




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