Muş Belediyesi, 4 yıl içinde Muş’un birçok köklü sorununu ortadan kaldırırken, çözüm odaklı belediye hizmetleri ile şehrin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Hemen hemen kentteki bütün mahallelerde projesi bulunan Muş Belediyesi, hizmet eşitliği ilkesi ile tüm vatandaşların memnuniyetini sağlamanın mücadelesini veriyor. Belediye, bu kapsamda Yeşilyurt Mahallesi’nde uyguladığı projelerle göz dolduruyor. Bir yandan alt yapı diğer yandan üst yapı çalışmalarının yapıldığı Yeşilyurt Mahallesinde adeta bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Belediye ekipleri son olarak alt yapı kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı Köşk Yolunun üst yapısı için harekete geçti. Hummalı çalışmaların neticesinde Köşk Yolu modern bir bulvara dönüştürüldü. Muş-Bitlis yoluna bağlanan ve çift şerit haline getirilen bulvara kurulan yeni aydınlatma direkleri güzel bir görüntü oluşturdu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak şehrimizi güzelleştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. 17 mahallemizin tamamına belediye hizmetlerini götürmenin gayretindeyiz. Bu konuda plan ve programlarımıza bağlı bir şekilde kararlılıkla hareket ediyoruz. Kısıtlı bütçemizi rağmen 4 yıl içinde önemli hizmetler hayata geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki bütçemizin az olması hayallerimizi gerçekleştirmemize engel olmadı. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz ve uygulamada olduğumuz yatırımları belediye bütçesi üzerinde planlasaydık, birçoğunu gerçekleştiremezdik. Ancak biz, sürekli yeni projeler üreterek kalkınma ajanslarının programlarını takip ettik. Hükümet yetkililerimizden projelerimize destek isteyerek halkımızın ihtiyaç duyduğu önemli yatırımları getirmeyi başardık. Bu hizmet şevkimiz ve azmimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Yeşilyurt Mahallesinde yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “İlimizin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Yeşilyurt Mahallesinde uygulanan belediye hizmetleri ile adeta bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Şuanda bir kısım ekipler, mahallenin birçok noktasındaki su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakların da üst yapısı yapılıyor. Bununla beraber mahallenin yeşil alan konusundaki eksikliği gideriliyor. 55 bin metrekare üzerine kurulan Göletli Parkın yapımı devam ediyor. Mahallelinin yoğun bir şekilde kullandığı yolları bulvar haline getiriyoruz. Muş-Bitlis karayoluna bağlanan Köşk yolunu yeni bir bulvara dönüştürdük. Çift şerit haline getirilen ve yeni aydınlatma direkleri ile kurulan Köşk yolunun kaldırım ve asfaltını yaptıktan sonra halkımızın hizmetine sunacağız. Her zaman dediğimiz gibi halkımız hizmet konusunda bizlere güvenmeye devam etsin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın güvenlerini boşa çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.