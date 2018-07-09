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09 Temmuz 2018 12:48

Köy çocuklarının serinleme keyfi

MUŞ (İHA) – Muş’un Mescitli köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, köylerinin içinden geçen Murat Nehri’nde serinlemenin tadını çıkarıyorlar.

Köy çocuklarının serinleme keyfi

09 Temmuz 2018 12:48


Mescitli köyündeki çocuklar, 35 dereceyi aşan sıcaklardan ötürü Murat Nehri’nde serinliyorlar. Okulların tatil olması nedeniyle zamanlarının bir kısmını ailelerine hayvancılık ve tarım faaliyetlerinde yardım ederek geçiren çocuklar, önemli bir kısmı da Murat Nehri’nde yüzerek değerlendiriyor. Hava sıcaklığının iyice artmasıyla kendilerini serin sulara bırakan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden hem yüzüyor hem de eğleniyor.


Nehir suyunda arkadaşlarıyla birlikte yüzerek serinlemenin keyfini çıkaran köy çocuklarından Berhat Durmuş, “Evde tarım ve hayvancılık konusunda ailelerimize yaptığımız yardımlar sonrasında köydeki arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek, yanımıza aldığımız yiyecek ve içeceklerle nehir suyuna geliyoruz. Murat Nehri’nin tehlikeli olduğunu biliyoruz o yüzden suyun az olduğu bölgede yüzerek serinlemenin tadını çıkarıyoruz. Arkadaşlarla birlikte güzel dakikalar geçirip, serinlemenin keyfini çıkarıyoruz” dedi.




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