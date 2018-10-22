Köy okulu öğrencilerine oyuncak ve kırtasiye desteği

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde faaliyet gösteren ve gerçekleştirmiş olduğu birçok etkinlikle adından söz ettiren Hayırda Buluşanlar Topluluğu (HBT), yeni bir çalışmaya imza attı. Korkut ilçesine bağlı Korkut Anaokulu ve Kapılı Köyü Ortaokulu ile anasınıfını ziyaret eden Hayırda Buluşanlar Topluluğu üye ve gönüllüleri, okullarda eğitim öğretim gören minik öğrencilerle bir araya gelerek, yakın ilgi gösterip eğlenceli vakitler geçirdiler.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu'nun eşliğinde, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş'un öncülüğünde, topluluk üyesi ve gönüllüleri, kendi imkânları ve hayırseverlerin de yardımıyla bir araya getirdikleri çeşitli oyuncak ile kırtasiye malzemelerini köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı.

Minik öğrencilerin yüzündeki mutluluk ve tebessümü görmenin kendilerini mutlu kıldığını söyleyen Hayırda Buluşanlar Topluluğu üyelerinden Ayşe Kaya, amaçlarının köy okulu öğrencileriyle bir araya gelmek, yaşadıkları ortamı görmek olduğunu söyledi.

Topluluk üyelerinden Fatma Yıldız ise, kendisinin de köy çocuğu olduğunu belirterek, “Biz de onlar gibi zahmetle okuduk. Bundan dolayı onları anlayabiliyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu da, bu tür etkinliklerin örnek etkinlikler olduğunu ifade ederek, hem üniversite öğrencilerinin halkla bütünleşmesi, hem de dayanışma içinde olmasının örnek bir davranış olduğunu vurguladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Hatip Erdoğmuş ise, 3 yıldır faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini hatırlatarak, şu ana kadar yaklaşık 40 köy okuluna ulaştıklarını dile getirdi. Köylerdeki öğrencilere çeşitli hediyeler ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğmuş, “Buradaki temel amacımız, üniversitedeki öğrencilerimizin köylerde okuyan çocuklarımızla buluşmaları, bir araya gelmeleri, çocuklara iyilikte bulunmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen köy okulu ziyareti sonrasında topluluk gönüllüleri ile üyeleri, minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.