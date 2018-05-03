Köy okulunda ‘bilim fuarı’ sergisi

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında Nurettin Köyü Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarını sergiledi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü fen bilimleri öğretmenleri, bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade ettiler.

Nurettin Köyü Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Yıldırım, okul idarecileri ve öğretmenler yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.