Köy okulunda ’Bilim Fuarı’ sergisi

Aynalıhoca Köyü Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köy Muhtarı Aydın Altun, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçenin en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.