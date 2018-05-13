Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 09:38

Köy okulunda ’Bilim Fuarı’ sergisi

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Aynalıhoca Köyü Ortaokulunda ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Köy okulunda ’Bilim Fuarı’ sergisi

13 Mayıs 2018 09:38


Aynalıhoca Köyü Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köy Muhtarı Aydın Altun, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınarak ilçenin en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç