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Köy okulunda okuma etkinliği

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Adaksu köyündeki ilkokulda okuma etkinliği düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Adaksu köyündeki ilkokulda okuma etkinliği düzenlendi.


Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla başlatılan "Hayatın Tüm Anlamı Kitap" projesi kapsamında Adaksu Köyü İlk ve Ortaokulunda okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube müdürleri Emin Yeşilbudak ve Şahin Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda köy halkı katıldı.


Etkinliğe katılan Müdür Kaya, köy halkı ve öğrencilerle birlikte bir saat süreyle kitap okudu. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Kaya, çocuklara çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.

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