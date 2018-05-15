TÜBİTAK tarafından desteklenen ve öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin açılışına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. 40 öğrenci ve 2 danışman öğretmen tarafından hazırlanan 20 projenin sergilendiği fuar büyük ilgi gördü.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinin önemli bir proje olduğunu belirten Kaymakam Soner Kırlı, “İlçemizin en büyük köylerinde olan Hasretpınar’da yapılan sergide, proje yürütücüsü öğretmenlere gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Projeyi koordine eden öğretmenlerimiz, öğrencilerine bilimi sevdirmek ve onları ailesine, milletine ve insanlığa faydalı birey olarak yetiştirmek için elinden gelen gayreti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Köylerimizde öğretmenlik yapan kardeşlerimizin her türlü sorumluluğu vicdanıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.