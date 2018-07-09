Köyler artık daha hijyenik

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Çevre ve Temizlik Müdürlüğü, çöp konteynerlerini bıraktığı pilot köylerden olumlu sonuç almasıyla birlikte merkeze bağlı 32 köye bin 520 çöp konteyner dağıttı. Haftanın belirli günleri köyleri gezen 4 çöp toplama aracı, 12 personel, 1 müdür ve 1 şef, köylerin çöp sorununu ortadan kaldırıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeymus Yentür, Muş İl Özel İdaresi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ekipleri ile beraber 32 köyde, 4 tane yerleşim biriminde yaklaşık 12 personelle toplamda 14 kişiyle çöp hizmeti verdiklerini söyledi. ’Temizlik imandandır ilkesi’ ile hareket ettiklerini ifade eden Yentür, "Valimiz Aziz Yıldırım’ın, hükümetimizin bu konuyla ilgili bize talimatı var. Bu kaynakları biz ilimizde doğru bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu araçlarla çöp hizmeti vermekteyiz. İl Özel İdaresi Çevre Temizlik Müdürlüğü haftanın belli günlerinde köylerimizde çöp hizmeti vermektedir. Halkımızdan çok doğru ve iyi yanıtlarda almaktayız. Biz bu 32 köy ve 4 yerleşim birimini genişleterek Muş’un merkez, Korkut, Hasköy ilçelerinde de yılsonuna kadar, diğer ilçelerimizde ise 2019’a kadar tamamını çöp hizmetinin alındığı bir şehir olarak hedefliyoruz” dedi.

Çöğürlü Köyü Muhtarı Abdulvahap Koç da, çöplerin daha önce sürekli mahallenin içinde olduğu ve kokudan geçilmediğini hatırlatarak, “Son 2-3 senedir Valimiz Aziz Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Şeyhmus Yentür ve ekibi konteyner hizmeti yaptılar. Şimdi köyümüze dışarıdan gelen giden herkes teşekkür ediyor. Daha önceden çöplerin atılacağı yer yoktu. Belirli olarak mahallenin bir kenarına bırakılırdı" ifadelerini kullandı.

Tandoğan Köyü Muhtarı Mehmet Şirin Bozyiğit ise, daha önceden köylerde çöp toplama hizmetinin olmadığını hatırlattı. Çöp toplama hizmeti talebinde bulunduklarını ifade eden Bozyiğit, "Bizim taleplerimiz neticesinde sağ olsun valimiz ve genel sekreterimiz sağduyulu davrandılar. İlk önce köylerimize 5-10 tane numune çöp konteyneri bıraktılar. Dediler ’bir bakalım vatandaşın yaklaşımı nasıl olacak, işlev görecek mi, görmeyecek mi?’ Bizler de muhtarlar olarak camilerimizde, kahvelerde, toplu yaşam alanlarında anonsumuzu yapıp köylülerimizi bu konuda bilgilendirdik. Dedik ki; siz düzenli olarak çöplerinizi çöp konteynerine atın, İl Özel İdaresi ekipleri bu çöpleri düzenli olarak toplayacaktır" diye konuştu.