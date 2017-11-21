Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) üyeleri, kültür merkezinde bir araya geldi. Kaymakam Soner Kırlı’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından Mühendis Mustafa Erdem tarafından birliğin gelir ve gideri hakkında bilgi verildi.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, bu yıl içerisinde birçok köyün su sorununu çözdüklerini belirterek, “Hazırladığımız raporlar doğrultusunda bu yıl içerisinde yaklaşık 30 köyümüzün su sorununu çözmek için girişimlerde bulunduk. Birçok köyümüzün çok şükür su sorunu kalmadı. Ayrıca köylerimizin yolları için de çalışmalar yapmaya gayret ettik. Kendi imkânlarımızla iki kepçe kiralayarak, bu yollarımızdaki sorunları gidermeye çalıştık” ifadelerini kullandı.