Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 15:19

Köylülerin bulduğu bozayı tedavi altına alındı

Muş’un Bulanık ilçesinde köylüler tarafından yaralı halde bulunan bozayı tedavi altına alındı.

Köylülerin bulduğu bozayı tedavi altına alındı

13 Temmuz 2018 15:19


Alınan bilgiye göre, Bostancılar köyü civarında buğday hasadı yapmak üzere tarlaya giden köylüler, çalıştıkları bölgeye yaralı bozayı inlediğini fark ettiler. Vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parkalar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri ve belediye veteriner hekimleri bölgeye geldi.


Ekipler, ayıyı sakinleştirdikten sonra ilk müdahaleyi yaptı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Veteriner Semih Şentürk, bozayının düşme tehlikesi geçirdiğini ya da çarpma nedeniyle yaralandığını ifade etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını ve ayıyı sakinleştirdiklerini aktaran Şentürk, ilk müdahale sonucunda ateşli silah izine rastlanmadığını ve bozayının belden aşağı bölgede travmatik olarak felçlik tespit ettiklerini söyledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü personeli İsmet Kavas ise, alınan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini hatırlatarak, "5 saatlik arama sonucunda yaralı bozayıyı bir tarlada bulduk. Ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup ön tedavisini yaptık. Yaralı bozayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürülecek. Burada gerekli tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç