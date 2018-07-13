Köylülerin bulduğu bozayı tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, Bostancılar köyü civarında buğday hasadı yapmak üzere tarlaya giden köylüler, çalıştıkları bölgeye yaralı bozayı inlediğini fark ettiler. Vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parkalar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri ve belediye veteriner hekimleri bölgeye geldi.

Ekipler, ayıyı sakinleştirdikten sonra ilk müdahaleyi yaptı. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Veteriner Semih Şentürk, bozayının düşme tehlikesi geçirdiğini ya da çarpma nedeniyle yaralandığını ifade etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yaptıklarını ve ayıyı sakinleştirdiklerini aktaran Şentürk, ilk müdahale sonucunda ateşli silah izine rastlanmadığını ve bozayının belden aşağı bölgede travmatik olarak felçlik tespit ettiklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü personeli İsmet Kavas ise, alınan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini hatırlatarak, "5 saatlik arama sonucunda yaralı bozayıyı bir tarlada bulduk. Ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutup ön tedavisini yaptık. Yaralı bozayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürülecek. Burada gerekli tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak" dedi.