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01 Ağustos 2018 20:35

Köylülerle biçerciler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde ekin biçme sırası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Köylülerle biçerciler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

01 Ağustos 2018 20:35


Olay, Balotu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekin biçme sırası nedeniyle kavga çıktı. Kavgada biçerdöver sürücü Necmettin Ek (64) ve oğlu Lokman Ek (18) köylüler tarafından feci şekilde dövüldü. Yaralılar, Bulanık Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada Necmettin Ek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Lokman Ek’in ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Necmettin ve Lokman Ek’in Diyarbakır’daki akrabaları olayı duyunca hastaneye akın etti. Hastane önünde gergin bekleyiş devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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