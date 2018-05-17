Küçük eller, büyük yeteneklerini sergiledi

Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserler ’Küçük Eller, Büyük yetenekler’ sergisi ile büyük beğeni topladı.

100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Ayelan’ın girişimleri ile kurulan ’Küçük Eller, Büyük yetenekler’ sergisinin açılışı yapıldı. Zemin katta düzenlenen açılış törenine Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Enver Kıvanç, şube müdürleri, okul müdürü, Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Ayelan, öğretmen, öğrenci ve aileler katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından eserleri inceleyen davetliler, çalışmaların başarılı olduğunu ve görülmeye değer eserlerin sergide yer aldığını ifade ettiler. Büyük çabalar sonucu sergiyi tamamladıklarını ifade eden 100. Yıl Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Ayelan, bugünün kendisi ve öğrencileri için gurur verici bir gün olduğunu söyledi. Tüm eserlerin ayrı ayrı değerleri olduğunu hatırlatan Ayelan, "Bugün ’Küçük Eller Büyük yetenekler’ sergimizi, milli eğitim camiasının çok değerli yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdik. 5 ve 8. sınıf öğrencilerimizin çalışmaları bulunmakta. Dönem başından beri emek verip yaptığımız çalışmalar bugün açılışımızla birlikte sergilenmekte. Büyük emek verdiğimiz çalışmalar büyük beğeni topladı. Buradaki amacımız; öğrencilerin geleceklerine ışık tutmak ve zihinlerini açmak. Resimlerimiz çok yetenekli öğrencilerimiz tarafından yapılmakta ve görüldüğü üzere her bir resmin ayrı işlemesi ve emeği bulunuyor. Sergimizde; 15 Temmuz, Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Halis Demir, doğa, insan ve yaşam figürleri ile alakalı birçok eser çalışması yer alıyor. Okul olarak sene başından bu yana çeşitli alanlarda çalışmalarımız oldu ve bugün de sergimizde bu el emeği göz nuru eserlerimizi sergilemenin mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin mutlulukları, yaptıkları eserler ile gözlerinden okunuyor. Sergimize yoğun bir ilgi var. Ailelerde bu mutluluğa ortak olmak adına burada kendi çocuklarının sergiledikleri çalışmaları yerinde görerek, çalışmaları takdir etti. Bu tür etkinlikleri gerçekleştirmek, işlemek, insanların sanata olan bakış acılarını değiştirmek, görsel sanatlar dersinin basite alınması gibi bir sürü dezavantajı ortadan kaldırıyor. Öğrencilerimle birlikte sınıfta, atölyede geçirdiğim zamanın mutluluğunu hiçbir şeyde bulacağımı düşünemiyorum. Beraber çalıştığımız her dakika onların mutlulukları bana hep dönük oldu ve daha çok şey yapmam gerektiğini hakkettiklerini gösteriyordu. Evet, sergimizi açtık, özelikle serginin okulumda açılmasını istedim. Davetiyeler bastırdım ve serginin herkes tarafından ziyaret edilmesini hayal ettim. Düşündüğün gibi de oldu ve yoğun bir katılım ile sergimiz ziyaret edildi. Bunun için bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle emeği geçen öğrencilerime sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ileride hepsi başarılı birer öğretmen olur" şeklinde konuştu.