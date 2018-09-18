Kültür Mahallesi'nde halk buluşması

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ‘Halk Buluşmaları' toplantısı kapsamında Kültür Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek yapılan hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendirdi.

Her hafta farklı bir mahallede ‘Halk Buluşmaları' toplantısını gerçekleştiren Belediye Başkanı Feyat Asya, ikinci turun yedinci toplantısını Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları ve birim amirlerinin eşlik ettiği Başkan Asya, mahalle sakinlerine yapılan hizmetleri anlatarak talep ve önerilerini dinledi.

Kültür Mahallesi'nin şehrin en merkezi yerinde olduğunu anımsatan Başkan Asya, belediye hizmetleri noktasında diğer mahallelere köprü görevi gördüğünü söyledi. Bugüne kadar Kültür Mahallesinde alt ve üst yapı alanında önemli çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Asya, ihtiyaç duyulan hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Muş Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kent Meydanı projesinin söz konusu mahallenin sınırları içerisinde yapılacağını vurgulayan Başkan Asya, bu proje sayesinde mahalle sakinlerinin nefes alacağı bir alan oluşturulacağını ifade etti. Kent Meydanı projesinin hazırlanıp ihale edildiğini hatırlatan Başkan Asya, önümüzdeki günlerde yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Genel olarak görev süresi içerisinde yapılan hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Asya, Canlı Hayvan Pazarı, Yaş Sebze Meyve Hali ve Soğuk Hava Deposu, Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi elzem olan tesisleri kısa vadede yaparak hizmete açtıklarını belirterek, Şehirlerarası Terminal Projesi gibi önemli tesisleri de tamamlanma aşamasına getirdiklerini aktardı.

Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattının tamamını yenilemeye başladıklarını ifade eden Başkan Asya, “Geçen yıl şehrin birçok noktasında alt yapı çalışmalarının startını verdik. Bu yıl çalışma sezonunda projemizi devam ettirdik. Yer altı hatlarını tamamen yenilediğimiz cadde ve sokakların üst yapısını yapmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl mahalle mahalle sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Sütlüce, Zafer, Yeşilyurt ve 15 Temmuz mahallelerinin tüm döşemeleri yapıldı. Söz konusu mahallelerin üst yapısı da tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah bu tempo ile şehrin tüm içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını tamamen değişerek önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız” dedi.

Üstyapı çalışmaları ile ilgili konuşan Başkan Asya, “Alt yapı çalışmalarını başlatırken meydana gelen tahribatları gidermek üzere planlamalarımızı yaptık. Bu kapsamda kazı ve döşemesi yapılan cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Özellikle şehrin en işlek caddesinde başlattığımız Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi çevre düzenleme işi ile Muş'un çehresini değiştiriyoruz. Yol, kaldırım ve diğer detayları tamamen yenileyerek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bununla birlikte mahallelerimizdeki yolları da yenileyerek bu konuda yaşanan sorunu gidermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Mezarlıkların bakım ve onarımlarını da ihmal etmediklerini söyleyen Başkan Asya, “Görev süremiz içerisinde ilimizdeki tüm mezarlıkların belirli aralıklarla bakım ve onarımını yapıyoruz. Muratpaşa Mahallesi'ndeki Şeyh Haşim Mezarlığında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Mezarlık alanının çevresine tamamen ihata duvarı örüldü. Grup köylere giden yolun kenarına da taş duvar örerek toprak kaymasının önüne geçtik. Bu bölgenin tamamını yeşillendirmek için çalışma yapıyoruz. Aynı şekilde Şehir Mezarlığı bölgesinde başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Halkımızın hayır duasını almak bizler için en büyük mükafattır” ifadelerini kullandı.

Sosyal Belediyecilik alanında önemli hizmetler hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Asya, bu kapsamda Sunay ve Muratpaşa Mahalleleri'ne bilgi evi projesini uyguladıklarını bu yıl Zafer ve Yeni Mahallelerde de aynı tesisi kurduklarını, bu bilgi yuvalarını diğer mahallelerde de uygulamak üzere planlamalar yaptıklarını söyledi. Şehir içi toplu taşımada hayata geçirdikleri havuz ve kartlı sistem uygulaması ile ciddi kolaylıklar sağladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Asya, bu sayede vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

İmar alanında önemli değişiklikler yaptıklarını, Muş'un kat sınırlamasını 6 olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Asya, alınan kararlarla çarpık yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi.

Başkan Asya, konuşmasının ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.