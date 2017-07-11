Kurum amirlerinden şehit ailesine ziyaret

Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Korkmaz, İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan, İlçe Özel İdare Müdürü Mahsun Çapalı, Kütüphane Müdürü Fethi Kara, Nüfus Müdürü İrfan Şancı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdullah Bingöl, beraberindeki heyetle 15 Temmuz darbe girişiminde yıldönümü nedeniyle Tokat Reşadiye’de görev başında şehit edilen Komando Er Yakup Mutlu’nun kabrini ziyaret ettiler. Ardından Örenkent köyünde ikamet eden şehit babası Kazım Mutlu’yu ziyaret eden heyet adına konuşan Nazire Korkmaz, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Şehit Komando Er Yakup Mutlu’nun kabrini ve ailesini ziyaret ettiklerini söyledi. Korkmaz, “Dava arkadaşları olarak şehitlerimizin ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Şehit babası Kazım Mutlu ise, ziyaretlerinden dolayı kurum amirlerine ve beraberindeki heyete teşekkür etti.