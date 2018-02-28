Kuyularda saklanan buğday ve arpalar toprakla buluştu

Bulanık ilçesinin Mollakent köyünde geçimlerini çiftçilik ile sağlayan vatandaşlar, atadan kalma yaklaşık 200 yıllık kuyu geleneğini sürdürüyor. Sonbaharda metrelerce derinlikteki kuyularda sakladıkları tohumluk buğday ve arpayı çıkaran vatandaşlar, ekim yapmaya başladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan çiftçilerden Bahattin Gür, arpa ve buğdayı açtıkları kuyularda sakladıklarını ifade ederek, "Kimi vatandaşlarımız ambarda kimisi ise böyle çukurlarda buğday ve arpasını sonbaharda saklıyor. Kuyularımızın genişliği yerine göre değişiyor, üç metre olan da var iki metre olanda. Bu sene havalar iyi, vatandaşlarımız ekinlerini erkenden yapmaya başladı. Geçen sene 20 Nisan’da buğdayı çıkarırken, bu sene ikinci ayda bu ürünleri çıkarmaya başladık" dedi.

Kuyularının derinliğinin 3,5 metre ve genişliğinin ise 4 metre olduğunu kaydeden Kadri Aycan ise, "Yaklaşık olarak buraya 4 ton arpa giriyor. Biz ilkbaharda bunları çıkarıp ekiyoruz, 8. ayda da biçip hem hayvanlara veriyoruz hem de fazlasını satıyoruz. 8. ayda tarladan çıkan ürünleri yeniden ambarlara doldurup ilkbahar için saklıyoruz. Kuyuda ürünlerimiz daha sağlam kalıyor. İçerisine fare giremiyor, bozulmuyor" diye konuştu.