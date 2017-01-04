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04 Ocak 2017 13:25

KYK öğrencilerinden Halep’e yardım

KYK öğrencilerinden Halep’e yardım

04 Ocak 2017 13:25

Muş Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) barınan öğrenciler, Halep için yardım kampanyası düzenledi.
KYK Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan Halep’e yardım kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında KYK yurtlarında barınan öğrenciler, kentteki esnafları ve çeşitli kurumları gezerek yardım malzemeleri topladı. Öğrenciler tarafından toplanan yaklaşık 300 koli yardım malzemesinin kısa süre içerisinde Halep’e ulaştırılacağı bildirildi.
Yapılan kampanyayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraşlı Hilmi Kınalı isimli öğrenci, Halep’teki duruma kayıtsız kalmadıklarını belirterek, "Bu yardımları, Suriye’deki, Halep’teki kardeşlerimiz için topladık. Halep’teki duruma kayıtsız kalamazdık. Esnaf esnaf, kapı kapı gezerek yardım topladık. Yardım kolilerimizin içinde gıda, temizlik ve giyim malzemeleri var" dedi.
Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Emrullah Güler ise "19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde başlatılan Halep’e kampanyamız bugün itibariyle sonlanmıştır. Öğrencilerimiz tarafından 300 koliye yakın erzak, topladık. Bundan bütün destek öğrencilerimizden gelmiştir. Öğrencilerimiz, esnaflarımız dolaşıp vefakarlık göstermişlerdir. Halep’teki kardeşlerimiz de bizdendir, bizimledir. Her zaman yanlarındayız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. İnşallah bir an önce huzur ve refaha kavuşmaları için, maddi ve manevi anlamda desteğimizi esirgemeyeceğiz. Vefakar Muş halkına, kurum ve kuruluşlara tatillerinden fedakarlık yaparak kapı kapı gezen öğrencilerimize de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



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