KYK’lı öğrencilerden Filistin ve Kudüs’e destek

KYK Muş İl Müdürlüğüne bağlı Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdunda barınan öğrenciler, Filistinli Müslümanları katleden İsrail’e tepki göstermek için bir araya toplanarak, Kudüs’e destek mesajı gönderdi. Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu bahçesinde ışıklı koreografisi hazırlayan öğrenciler, ’Kudüs’ yazılı koreografi ile Kudüs’ün yalnız olmadığı mesajını verdiler. Ellerinde Kudüs pankartı tutan öğrenciler, ’Kudüs İslam’ın, Kahrolsun İsrail’ sloganları attı.

"Kudüs’te, Filistin’de İsrail Zulmüne karşı haykırmak istedik"

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan KYK Muş İl Müdürü Emrullah Güler, bu akşam burada yapılan koreografi gösterisinin manevi çok derin önemi olduğunu söyledi. Türkiye geneli KYK yurtlarında bu koreografinin uygulandığını hatırlatan Güler, "Maksadımız neydi? Tüm öğrenci, idare ve personellerle şunu vurgulamak istedik. Kutsal topraklarda Kudüs’te, Filistin’de İsrail Zulmüne karşı haykırmak istedik. İsrail zulmüne karşı onları şiddetle reddetmek ve aynı şekilde bu zulme karşı ses çıkarmak. Nitekim KYK 650 bin civarı barınan öğrencisiyle 81 ilden 162 öğrenciyi Kudüs’e göndermişti. Aynı zamanda Kudüs’le ilgili, Filistin’le ilgili bizler belgeseller izlettik. Yine ’Kudüs kırmızı çizgimizdir’ diye pankartlarla, afişlerle her tarafta hassasiyetimizi dile getirdik. Yine bu akşamda tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan koreografiyle pankart ve ışıklarla İsrail zulmünü burada kınamak için toplandık. Tüm öğrencilerimiz derin, manevi hisler ve mübarek Ramazan Ayında yaşamış oldukları tüm mümin kardeşlerine karşı, özellikle Kudüs’teki kardeşlerine karşı destek olduklarını gösterdiler. İsrail’i kesinlikle ama kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir mümin, Müslüman kardeşimiz yalnız değildir. KYK’da tüm öğrencileriyle bu hassasiyeti burada dile getirdi" dedi.

"Kudüs bize Selahaddin Eyyubi’nin bir mirasıdır"

KYK yurdu olarak Kudüs’e destek amaçlı toplandıklarını ifade eden öğrencilerden Zehra Karadağ ise, "Amacımız Kudüs’ü kurtarmak, oradaki insanlara yardımcı olmak. Bunun içinde bütün desteğimizle onlara yardım edeceğiz. Şunu bilsinler ki; Kudüs bize Selahaddin Eyyubi’nin bir mirasıdır. Bu mirası, bu bayrağı onurla taşımak için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Gerek biz gerek diğer arkadaşlarım adına Kudüs bizimdir onu hiç kimseye vermeyeceğiz, hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Buradan tüm ülkelere sesleniyorum; lütfen Kudüs için biraz çaba gösteriniz" diye konuştu.