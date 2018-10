Lastik deposunda korkutan yangın

Muş'un Hasköy ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın vatandaşlara korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Sayanlar Mahallesi'nde kullanılmayan lastik deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Hasköy Belediyesi'nin yanı sıra Muş ve Korkut belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları yönlendirildi. Alevler metrelerce yükselirken, mahalle sakinleri korku yaşadı.

TOMA desteği ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, yangının çıktığı bölgeye gelerek, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yıldırım, “Önünde lastiklerin yanmış olduğu firma geri dönüşüm firmasıydı. 2014 yılında çevreye vermiş olduğu zarar yüzünden kapatılıp, mühürlenmişti. Daha sonrasında ise mahkeme süreci yürüdü. Birkaç gün öncesinde mahkeme süreci bitti. Kendilerine tahliye kararı verildi. Geri dönüşümün artığı olarak kalan lastiklerin tutuştuğunu bugün öğrendik. Arkadaşlarımız anında müdahale ettiler. Allah'a şükürler olsun ki her hangi bir can kaybı yok. Zaten eski lastiklerden, biriktirilmiş lastiklerden yanmasından başka her hangi bir zarar söz konusu değil” diye konuştu.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ise, eski tekel depolarında üretimi durdurulan bir lastik geri dönüşüm fabrikasına ait depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktığını belirti. Yangına hemen müdahale ettiklerini ifade eden Mürsel Özen, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.