Lise öğrencisinden 87 yaşındaki Refika Nineye destek

sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Güneş Çakır, 87 yaşındaki Refika Balcı’nın gönüllü olarak bakımını yapıp gıda yardımında bulunuyor.

Lise öğrencisi Güneş Çakır, yalnız başına yaşamını sürdüren Refika Ninenin gönüllü olarak bakımını yapıyor. Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde ikamet eden Selcen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Çakır’ın gönüllü olarak Balcı’ya destek olması herkese örnek oluyor. Köyde ailesine yardımcı olan ve haftada bir kez ziyaret ettiği Refika Balcı’nın bakımını gönüllü üstlenen Çakır, kendi tavuklarının yumurtası ve kendi sağdığı sütü de ona götürüyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakır, Balcı’nın yalnız yaşadığını ve 3 yıldır yatalak olduğunu, bu yüzden kendisine yardım ettiğini söyledi. Düzenli olarak 87 yaşındaki Balcıyı ziyaret ettiğini ifade eden Çakır, "Refika Nineye her hafta köyde sağdığım süt ile yumurta getiriyorum. Derslerimden arta kalan zamanda bakımını yapıyorum. Babam ve annemin bana talimatı var. Ninenin kimsesi olmadığı için okul süresince yardım etmemi istediler. Onun için bu görevi üstlendim. Refika Ninenin eşi 10 yıl önce ölmüş" dedi.

Çakır’ın babası Mehmet Salih Çakır da, kızının hem ev işlerine yardım ettiğini hem de Balcı’nın bakımına yardımcı olduğunu söyledi.