Lisede mezuniyet coşkusu yaşandı

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2018 yılı mezunları için okulun konferans salonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Okulun müdürü Dinçer İbek, törende yaptığı konuşmada Malazgirt’te yıllardır kalite odaklı eğitim hizmeti verdiklerini ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Değerli öğretmenlerim 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Malazgirt Sağlık Meslek Lisemizin mezuniyet kep törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili gençler, hepinizin okula ilk geldiği günü hatırlıyorum. Heyecanınızı, korkularınızı an be an hatırlıyorum. Bizler sizleri eğitim öğretimin dışında hayata da hazırlamaya çalıştık. Bugüne kadar ailenizden ve bizlerden öğrendikleriniz sizlere rehberlik edecektir. En önemli rehberiniz ise karakteriniz ve kişiliğiniz olacaktır. Kendinize, hayata dair hedefler belirleyin ve bu hedeflerinize koşar adımlarla gidiniz. Bizler bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız. Unutulmamak ve unutmamak dileği ile Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul birincisi Metin Taş’a okul müdürü Dinçer İbek tarafından plaketle ödüllendirildi. Açılış konuşmasının ardından program bayrak ve flama devir teslim töreni ile devam etti. Mezun olan öğrenciler adına yapılan konuşmanın ardından mezun öğrencilere guruplar halinde diplomaları verildi. Kep atma gösterisi ile mezuniyet töreni sona ererken mezun öğrenciler canlı müzik eşliğinde eğlenerek mezuniyetlerini kutladılar.