LÖSEV'in "İyilik Tırı" Muş'ta

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) yardım dağıtan "İyilikler Tırı" Muş'a geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) iyilik tırı, “LÖSEV İyilik Tırı Koli Koli Mutluluk Dağıtıyor” projesi kapsamında Muş'a geldi. Muş Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde kurulan stantta gıda, giyim, kırtasiye, oyuncak ve benzeri malzemeler LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar ve ailelerine dağıtıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras, “İyilik Tırı Koli Koli Mutluluk Dağıtıyor” projesi kapsamında Doğu Anadolu turuna çıktıklarını belirterek, “Üçüncü durağımız olan Muş'tayız. İlk durağımız Tunceli'ydi, Tunceli'den sonra Bingöl'e geçtik, Bingöl'den sonra da Muş'a geldik. Vakfımıza kayıtlı ailelerle buluşmak üzere buradayız. Tırımızın içerine baktığımız zaman, ailelerimizin burada neye ihtiyaçları varsa; gıda kolisi, et, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, çocuklarımızın ve yetişkin ailelerimizin neye ihtiyaçları varsa hepsini buradan temin edebiliyorlar. Muş'tan sonraki durağımız Bitlis. Bitlis'ten sonraki durağımız ise Van, Siirt ve en son olarak Batman'a giderek Doğu Anadolu turumuz tamamlanacak. Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfına ait tırımız, 20. yılımız kapsamında koli koli mutluluk dağıtmaya devam ediyor ve bu projemiz yıllardır gelen bir proje ve iyilik tırımızla ailelerimizle buluşuyoruz ve ailelerimiz için çabalıyoruz” dedi.

“Lösemili Çocuklar Vakfı. asla kapı kapı gezerek para toplamaz”

Dolandırıcılara karşı da uyaran Aras, “Buradan sesleniyoruz; dolandırıcılara karşı da lütfen dikkat edelim, Lösemili Çocuklar Vakfı asla kapı kapı gezerek para toplamaz. Hiçbir şekilde dergidir, kuru boyadır, pastel boyadır satışı olmaz. LÖSEV olarak bizim almış olduğumuz bütün bağışlar kurumsaldır. Banka kanalıyla gerçekleşir. Şu an Lösemili Çocuklar Vakfının başarı oranı yüzde 95'lerdedir. Amacımız bu başarı oranımızı yüzde 100'lere taşımaktır. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir yetişkinimizi, kanser hastamızı lösemiden, kanserden kaybetmek istemiyoruz. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, bütün Türkiye'de toplumun nezdinde farkındalık oluşturmak, bütün kardeş okullarımıza, kampüslerdeki üniversite öğrencilerimizle birlikte maske takıyoruz ve maske takarak toplum nezdinde farkındalık oluşturuyoruz. Bütün halkımız maskesini takarak LÖSEV'e takmış oldukları maske ile fotoğraflarını gönderebilirler. Bu doğrultuda bütün Türkiye'de bir farkındalık oluşturalım. Toplu taşıma araçlarında, dolmuşlarda maskeli bir vatandaş gördüğünüz zaman lütfen onlardan uzaklaşmayın. O maske takan vatandaşlarımız kendilerini bizlerden korumak için maskelerini takıyorlar. Emin olun ki bu tedavi sürecinde dünyanın en iyi kemoterapi ilacını da uygulasanız, moral ve motivasyon eksikse orda yüzde 95 başarı oranı yakalamanız imkansız. Maske takan insanları gördüğünüz zaman lütfen onlarla sohbet edin, onlarla diyalog kurmaya çalışın. Çünkü bu tedavi sürecinde moral, motivasyon çok önemli” şeklinde konuştu.