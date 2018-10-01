Mahalle sakinlerinden Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Sütlüce Mahallesi Muhtarı Hasan Öztürk, mahalle imamları ve sakinleri ile birlikte Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, Sütlüce'de yapılan alt ve üstyapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Görev süresi içinde hayata geçirdiği hizmetlerle Muş'ta bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatan Belediye Başkanı Feyat Asya, gün yüzüne çıkan çalışmalarla vatandaşların takdirini almaya devam ediyor. Şehrin yüz yıllık sorunlarının çözümü noktasında gece gündüz tüm çalışanları ile birlikte mücadele eden Başkan Asya'ya toplumun her kesimi tarafından teşekkür ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Sütlüce Mahallesi Muhtarı Hasan Öztürk ve mahalledeki iki caminin imamı ve mahalle eşrafları yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Daha önce mahallelerinin köy statüsünde olduğunu hatırlatan Muhtar Öztürk, son iki yılda belediye hizmetlerinin gelmesi ile önemli sorunlarının ortadan kalktığını ifade etti. Başkan Asya'nın hizmet konusunda kendilerine verdiği sözü yerine getirdiğini söyleyen Öztürk, mahalleli adına kendisine ve ekibine teşekkür etti. Sütlüce'nin son iki yılda yapılan çalışmalarla çehresinin değiştiğini kaydeden Öztürk, bundan sonra da ihtiyaç duyulan hizmetlerin Başkan Asya sayesinde getirileceğini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya ise, bu tür ziyaretlerden son derece mutlu olduklarını ifade ederek misafirlerine teşekkür etti. “Şehrin tüm bölgelerine hizmet götürmek boynumuzun borcudur” diyen Başkan Asya, “Bizler bu aziz halka hizmet etmek üzere bu göreve layık görüldük. Bu görevde olduğumuz sürece bizlere emanet edilen makamın hakkını vermek zorundayız. Allah'ın izniyle bugüne kadar hep sorumluluk bilinci ile hareket ettik ve güzel işler ortaya çıkardık. Bundan sonra da aynı minval üzerine hareket edeceğiz. Sütlüce Mahallesi, belediyemiz sorumluluğuna geçtikten sonra eksik ve aksaklıklarını hızlı bir şekilde tespit ettik. Hazırladığımız program çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu yıl parsel bağlantıları yapıldıktan sonra üst yapı çalışmalarına geçtik. Kısa sürede mahallemizin tüm ara ve ana caddelerini asfaltladık. Bununla beraber çocuklarımıza yeni bir park kurduk. İnşallah bundan sonra da ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini götürmeye devam edeceğiz. Bizim için tüm mahallelerimiz eşit mesafededir. Hizmet konusunda hiçbir ayrım yapmadan en merkezi mahallede ne varsa en ücra mahallede de o olacak. Manevi desteğinizi hissettiğimiz müddetçe daha güzel işler yapacağız. Bu ziyaretleriniz bizi daha fazla motive ediyor. Bu vesile ile bir kez daha sizlere teşekkür eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.