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07 Mayıs 2018 17:15

Maket polis otosundan kaçtı, gerçek polise yakalandı

Muş’ta maket polis aracını gerçek polis aracı sanarak ters şeride giren oto hırsızları, gerçek polise yakalandı.

Maket polis otosundan kaçtı, gerçek polise yakalandı

07 Mayıs 2018 17:15


Alınan bilgilere göre, 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi’nde park halindeki bir aracın 2 şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Aracı Muş’tan Bitlis istikametine götürürken yol üzerinde bulunan maket polis aracını gerçek polis otosu zannederek ters şeride girip kaçmaya devam zanlıların Van’da bulunduğu belirlendi. Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili çalan M.T. ve M.K.’nın 2017 yılında 5 ayrı oto hırsızlığı suçuna karıştıklarını tespit etti. Şahıslar yapılan çalışmalar sonucu 27 Nisan günü Muş il merkezinde yakalandı. Üst aramasında 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen M.T. hakkında ’kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldı. 2 şüpheli, oto hırsızlığı suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hırsızların ters şeritte kaçış anı ise kameralara yansıdı.




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