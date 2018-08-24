Malazgirt bayraklarla süslendi

Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerine katılmak için Malazgirt ilçesine geleceğini günler öncesinden duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ilçe merkezi bayraklarla donatıldı. Başta Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi olmak üzere şehirdeki kamu kurumları 26 Ağustos için alarma geçti. Muş ve Malazgirt Emniyet Müdürlüğünde izinler kaldırılırken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alınıp, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı.

Alınan önlemler çerçevesinde polis helikopteri ile çevre il ve ilçelerden takviye ekiplerin geleceği belirtilirken, 26 Ağustos Pazar günü binlerce polisin görev yapacağı öğrenildi. Mitingin gerçekleştirileceği Tarihi Milli Park’ta da önlemler detaylı bir şekilde gözden geçirilirken, Muş Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Özel Kalem ve protokol personeli, emniyet görevlileri, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde yer alan görevliler de Tarihi Milli Park ve çevresinde incelemeler yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’na kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malazgirt ilçesine 26 Ağustos Pazar günü teşrif edeceği duyuruldu. Ayrıca dev ekranda 24, 25, 26 Ağustosta yapılacak etkinliklerin afişleri gün boyunca gösterildi. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Tarihi Milli Park alanındaki toprak alanlar yeşillendirilirken, 8 adet helikopter pisti hazırlandı.

Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinlikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi nedeniyle ilçedeki otellerde ve pansiyonlarda doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı.