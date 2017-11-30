Malazgirt Belediyesi kandil simidi dağıttı

Malazgirt Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle gün boyu okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, jandarmada, nöbet tutan polislere, camilere akın eden vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı. Malazgirt Belediyesi ekipleri tarafından düzenlenen program kapsamında görevliler kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıtarak, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın Mevlit Kandili tebrik mesajını ilettiler.

İlçedeki camilerde yapılan Mevlit Kandili programından sonra yapılan simit dağıtımı, halkın memnuniyetiyle karşılandı. Vatandaşlar, bu mübarek kandilde simidi, lokum ve gül suyu dağıtarak kandillerini tebrik eden Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’ya teşekkür ettiler.

Kandilin ruhuna uygun vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini belirten Başkan Vekili Kırlı, “Belediyemiz tarafından hazırlanan kandil simitleri, lokum ve gül suyunu ekiplerimizce vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Her türlü istismar ve sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı Mevlit Kandili’nin ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.