Malazgirt belediyesinden çocuklar için yüzme havuzu

Hava sıcaklığının 35-40 derecelere çıktığı Malazgirt’te, Kaymakam Soner Kırlı tarafından yaptırılan havuza çocuklar adeta akın ediyor. Gündüz saatlerinde etkili olan sıcaklardan korunmaya çalışan yetişkinler; gölgelikleri, parklardaki ağaç diplerini ve camileri tercih ederken, çocuklar ise belediyenin yaptırdığı havuzları tercih ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, geçen yıl olduğu gibi bu yılda havuza girmenin ücretsiz olacağını söyledi. Malazgirt ilçesinde yaşayan çocukların daha çok sosyal hizmetlerden faydalanması için belediye olarak ellerinden gelen tüm gayretleri sarf etiklerini ifade eden Kırlı, "Belediyeyi devraldığımız günden beri ilçede birçok yatırıma imza attık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız havuz uygulamasını bu yılda sürdürüyoruz. Bu açtığımız havuzlarda çocuklarımız yüzme branşını öğreniyorlar. İlçemiz Murat Nehri kıyısında bir yer. Sıcaktan bunalan çocuklarımız bu nehirlere ve göllere girip boğulma tehlikesi yaşıyorlardı. Açtığımız bu havuz sayesinde ilçemizdeki çocuklar, yazın kavurucu sıcağında buraya gelip serinle imkânı buluyorlar. Bu havuzlarımızda uzman yüzücü antrenörlerimiz gözetiminde yüzme eğitimlerine devam ediyorlar. Çocuklarımız için açtığımız yüzme branşının yayında, ayrıca futbol, voleybol, basketbol ve badminton branşta daha yaz spor okulları açtık. İlçemizdeki çocuklarımızı sevindirmenin zamanı. İlçemizdeki çocuklarımızı düşünerek yatırımlarımızı onlar için seve seve yapıyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Malazgirt halkı hizmetin en güzeline ve en iyisine layık. Malazgirtli çocuklarımızın birçoğu hiç havuza girmemiş. Onlarda mutlu olsun diye bu yatırımları yaptık. Malazgirtli çocuklarımız sevinsin yeter, bizler belediye olarak daha çok yatırım yaparız" dedi.

Belediyenin hizmetlerini takdir eden Malazgirt halkı, Başkan Vekili Soner Kırlı’ya teşekkür ederek, "Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı’ya çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt ilçesinde hayal edemeyeceğimiz hizmetleri getirdi. Çocuklarımız, havalar ısındığı zaman serinleyecekleri bir yer yoktu. Malazgirt ilçesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda çocuklarımız için havuz açıldı. Bugüne kadar değer verilmeyen çocuklarımıza yüzme havuzu ve birçok branşta sportif faaliyetler veriliyor. Belediye başkan vekilimize minnettarız. Allah, belediye başkanımızdan razı olsun, çocuklarımızı sevindirdiği için" diye konuştular.

Belediyenin yaptığı havuzda özel yüzme eğitmenleri gözetiminde giren çocuklar ise, mutluluklarını Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’ya teşekkür ederek gösterdiler.