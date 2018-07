Malazgirt Belediyesinden hummalı çalışma

Uzun yıllar belediye hizmetlerinden nasibini alamadığı için birçok ilçeye oranla gelişemediği gözlenen Türkiye’nin şanlı tarihine sahip Malazgirt ilçesi, tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılarak, Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; ‘Malazgirt bizim ikinci Çanakkale’mizdir ve bu ilçe şanına layık modern bir ilçe olmak için tüm bakanlıklara gerekli talimatları verdim’ demesi üzerine ilçede yaşanan değişim rüzgârları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Malazgirt Belediyesi ve İller Bankası desteği ile yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon ve içme suyu hattı, kent meydanı, asfaltlama, parke taşlı yol yapımı, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri, park yapımları, okul bahçelerinde düzenleme, sağlık ocakları, spor kompleksi, bina tadilatları, milli park alanı ve içindeki yollar gibi çok sayıda çalışma, Malazgirt Belediyesi tarafından aynı anda yürütülüyor.

Yapılan hizmetlerden çok memnun oldukları ifade eden Malazgirt halkı, her fırsatta emeği geçen yetkililere teşekkür ederken, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı da, günün büyük bir kısmını çalışmaları denetleyerek geçiriyor. İnşaat alanlarını fırsat buldukça gezen Başkan Vekili Kırlı, yetkililerden bilgiler alarak, yapılan inşaat çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatlarını veriyor.

“Malazgirt’in her köşesinde belediye olarak çalışıyoruz”

Yapımı devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Kırlı, yatırımlarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, ilçeye her türlü desteği veren yetkili bakanlıklara, İller Bankası yetkililerine ve kardeş belediye Başakşehir Belediyesi Başkanı ve çalışanlarına teşekkür ederek, “İlçemizde şu an tam anlamıyla bir inşaat devrimi yaşanıyor. Yıllardır ilçenin en büyük sorunu olan altyapı ve kanalizasyon sorununu, Malazgirt Belediyemiz ile İller Bankası birlikte çözüyor. Altyapı ile kanalizasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kanalizasyon hatları çalışmalarımız ile ilçemiz bir şantiye alanına dönmüş durumda. Kanalizasyon ile birlikte eskiyen asbest boruların yerine yüksek yoğunluklu polietilen boru döşeniyor. Milli park ve panorama müzesi çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Milli park içindeki yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hükümetimiz tarafından devam eden devlet yatırımlarımız var. Yeni devlet hastanemiz için çalışmalar devam ediyor. İlçemize yeni okullar yapılacak. Malazgirt’in her köşesinde belediye olarak çalışıyoruz. Yeni parklar oluşturuyoruz. Yeni yollar açıyoruz. Yeni yaşam alanlarını halkımızın hizmetini sunuyoruz. Tabi ki bu çalışmalarda en büyük destekçimiz hükümetimiz. Bizlere sonsuz desteklerini veren Valimiz Aziz Yıldırım, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve tüm emeği geçenlere, Malazgirt halkı adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

İlçe sakinleri ise, ilçede son bir yıldır her alanda çalışma yapıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Tarihi ilçemize sahip çıktı. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz, gece gündüz ilçenin güzelleşmesi için çalışıyor. Kim bu tarihi ilçeye sahip çıkmışsa Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandılar.