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06 Haziran 2018 09:56

Malazgirt Belediyesinden iftar programı

Muş’un Malazgirt Belediyesi ile İstanbul Başakşehir Belediyesi, ilçenin 12 mahallesinde birlik ve beraberlik iftarı veriyor.

Malazgirt Belediyesinden iftar programı

06 Haziran 2018 09:56


Malazgirt ve kardeş belediyesi Başakşehir Belediyesi, ilçede birlik ve beraberlik iftarları vermeye başladı. İlçenin 12 mahallesinde verilecek iftarlarının bu seferki adresi Afşin Mahallesi oldu. İftar programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ile davetliler katıldı. Program, iftar yemeği öncesi Malazgirt Müftülüğü imamlarının okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Programa katılan vatandaşlar, aynı sofrada birlikte iftar yaptıklarını belirterek, ev sahibi Malazgirt ve Başakşehir belediyelerine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, bu gibi etkinliklerin artması temennisinde bulundular.




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