Malazgirt Belediyesinden iftar programı

Malazgirt ve Başakşehir belediyeleri, ilçede birlik ve beraberlik iftarları vermeye devam ediyor. İlçenin 12 mahallesi ve Konakkuran beldesinin 4 mahallesinde verilecek iftarların sonuncusu Selçuklu Mahallesi’nde yoğun katılımla yapıldı. Kaymakam Soner Kırlı, Ramazan ayı nedeniyle son iftar programını düzenlediklerini belirterek, “Kardeş belediyemiz İstanbul Başakşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz ve yaklaşık 7 bin vatandaşımızın aynı sofrada buluştuğu mahalle iftarlarının sonuncusu mübarek Kadir Gecesinde ilçemizin en büyük mahallesi olan Selçuklu Mahallesi’nde yaptık. Kardeş belediyemiz İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Tayyip Tanrıkulu ve tüm belediye çalışanlara sonsuz teşekkürler ederim” ifadelerini kullandı.

Mahalle iftarlarına katılan vatandaşlar ise, aynı sofrada birlikte iftar yaptıklarını belirterek, ev sahibi Malazgirt ve Başakşehir belediyelerine teşekkür ettiler.