Malazgirt Belediyesinden iftarlar programı

Malazgirt ve Başakşehir belediyeleri, ilçede birlik ve beraberlik iftarları vermeye devam ediyor. İlçenin 12 mahallesinde verilecek iftarların bugünkü durağı Saltukgazi Mahallesi’nde yoğun katılımla devam edildi.

İftar programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Mal Müdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Mahalle iftarlarına katılan vatandaşlar, aynı sofrada birlikte iftar yaptıklarını belirterek, ev sahibi Malazgirt ve Başakşehir belediyelerine teşekkür ettiler. Vatandaşlar, bu gibi etkinliklerin artması temennisinde bulundular.