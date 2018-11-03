Malazgirt Belediyesi'ne modern itfaiye aracı

Muş Malazgirt ilçe Belediyesi'ne Türkiye Belediyeler Birliğinden (TBB) son model 6 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracı alındı.

Yeni alınan itfaiye aracı ile birlikte Malazgirt Belediyesi 3 yangın söndürme aracı ile araç filosunu genişletti. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, belediyenin araç filosunun kayyum ile birlikte modern araçlarla yenilendiğini söyledi. Başkan Vekili Yalçın, ”Birçok aksanı çalışmayan eski itfaiye aracından TBB'den aldığımız hibe yeni tam donanımlı, son teknoloji, 2018 model itfaiye aracı sayesinde kurtulduk. Yeni aracımızı belediye personelimizin ve çok değerli Malazgirtli kardeşlerimizin hizmete sunduk. Makine parkımızdaki iki eski itfaiye aracının yanına Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe olarak alınan modern donanımlı itfaiye aracı ile büyük bir eksikliği gidermiş olduk. İlçeye kayyum atandığından itibaren Sultan Alparslan diyarı olan tarihi ilçemize yakışan en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Bu manada bize her daim desteklerini esirgemeyen tün Bakanlıklarımıza Belediyeler Birliği Başkanına, TBB Genel Sekreterliğine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Malazgirt Belediye Başkanlığı'na hibe edilen modern itfaiye aracı, Malazgirt Belediyesi itfaiye ekibi çalışanları tarafından ilçedeki yolları yıkanarak, vatandaşa tanıtımı yapıldı.