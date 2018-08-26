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26 Ağustos 2018 13:12

Malazgirt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan Malazgirt Zaferi’nin 947.

Malazgirt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

26 Ağustos 2018 13:12

yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlanıyor.


Muş’un Malazgirt ilçesinde kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü öncesi Türkiye’nin her tarafından insanlar akın akın ilçeye geldi. Tarihi Milli Park Alanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan müziklere eşlik ederek kardeşlik sloganları atıyor. 16 Türk devletini temsilen bayrakları alana asılırken, polis ve jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.


Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi etkinliklerine katıldıktan sonra Malazgirt’e gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda heyecanla bekleniliyor. Hava sıcaklığından dolayı alanda bekleyenler, sıkılan gül suyuyla serinletilirken, çok sayıda gazeteci de programı takip ediyor.




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