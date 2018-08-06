Malazgirt Halkbank Şubesi yeni yerine taşındı

6-7 Ekim olaylarında tamamıyla yakılan Malazgirt Halkbank Şubesi geçici olarak eski yerinde onarılmış ve hizmetine devam etmişti. Daha sonra ilçe merkezinde yeni yapılan bir binanın altında yeni şubesini açan bankanın açılış törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Halkbank Malazgirt Şube Müdürü Ertuğrul Akyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halkbank Malazgirt Şube Müdürü Ertuğrul Akyıldız, şubenin tekrar açılmış olmasından dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirtti.

Açılış töreninde konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Bizleri burada buluşturan başta Halkbank yöneticileri olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Malazgirtli hemşerilerimize ve ilçemizin çiftçisine, esnafına çok büyük hizmetleri olacak. Bugünkü şube açılışı ilçemiz halkına hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Soner Kırlı, Şube Müdürü Ertuğrul Akyıldız ve diğer protokol ile birlikte kurdele kesilerek, Malazgirt Halkbank Şubesinin açılışını gerçekleştirildi.