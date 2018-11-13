Malazgirt HEM Müdürlüğü öğretmelerle toplantı yaptı

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehim İbek, ilçedeki müzik, resim ve branş öğretmenleri katıldı. Toplantıda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehim İbek, ilçedeki öğretmenler ile işbirliğine önem verdiklerini ve 'Hayat Boyu Öğrenmeye' katılım oranlarını arttırmak için bu işbirliğine mutlak ihtiyaç olduğunu kaydetti. Müdür İbek; "Halk Eğitim Merkezinin faaliyetleri sadece el sanatları ve giyim kursları ile sınırlı değildir. Sistemimizde 2 binin üzerinde kurs çeşidi var. Açılabilecek kurslarla ilgili gerekli duyurular sitemiz, yerel basın ve belediye ilan servisi aracılığı ile yapılıyor. İlçemizde görev yapan öğretmenlerimize istedikleri alanlarda ve istedikleri branşlarda açılacak olan kurslarla ilgili bilgi vermek için bu toplantıyı organize ettik. Okullarımızda okuyan öğrencilerimiz için çok faydalı ve okul dönemi bittikten sonra iş hayatına atılabilecek birçok kursumuz var. Kurslarımızdan altıkları belgeler ile ileride kendi iş yerlerini açma fırsatı bulacaklar” dedi.

Kursların nasıl açılacağı ve ne tür belgeler getirilmesi gerektiğini de söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehim İbek, toplantıya katılan öğretmenlere teşekkür etti.