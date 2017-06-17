Malazgirt ilçesinin çehresi değişiyor

Başakşehir Belediyesi öncülüğünde, Malazgirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt’in çehresini değiştirmeye Cumhuriyet Meydanında başladı. Malazgirt şehir merkezi başta olmak üzere, birçok noktada çalışmalarını başlatacaklarını belirten Başakşehir Belediyesi yetkilileri, kardeş belediyenin modern bir ilçe olması için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını söylediler. Çalışmaları yerinde inceleyen kardeş Başakşehir Belediyesi yetkilileri, bu hizmetlerin bir başlangıç olduğunu önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir hizmet atağı başlatacaklarını belirttiler. Yetkililer, insanların güzel vakit geçirebileceği alanları oluşturmaya önem verdiklerini, projelerin devamının geleceğini ifade ederek, "Çocuk ve gençler için spor alanlarını yaygınlaştıracağız. İlçeye bilgi evi yapıyoruz. İnsanların dinlenebileceği, enerjilerini atabileceği alanlar yapmak zorundayız” dediler.