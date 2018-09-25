Malazgirt Kaymakamı Yalçın göreve başladı

Artvin'in Şavşat Kaymakamlığından Muş'un Malazgirt Kaymakamlığına atanan Emre Yalçın, görevine başladı.

Malazgirt Kaymakamlığı önünde gazeteciler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve kamu kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Yalçın, Malazgirt gibi tarihi öneme sahip bir ilçede bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlık makamı toplantı salonunda daire müdürlerinden bilgi alan Yalçın, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile bu şirin ilçemize hizmet etmeye geldik. Daha önceki kaymakam arkadaşlarımın başlattığı projeleri devam ettireceğim. Yeni projeler üretmek için çaba harcayacağım. Malazgirt'in tarihini korumak için başta yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, çalışma arkadaşlarım ve en önemlisi Malazgirt halkı ile koruyarak gelecek nesillere taşımak için birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzurunu, güvenini sağlamak, Malazgirt için ortak aklı egemen kılmak, birlik, beraberliği sağlamak için tüm kurumlarla işbirliği içinde olacağız. Kapımız herkese açık olacaktır. İnşallah Malazgirt gibi tarihi bir ilçede, tarihi konumuna yakışır bir şekilde çalışmalar yapıp ilçemizi hak ettiği seviyelere ulaştırırız” dedi.