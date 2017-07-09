Malazgirt Konakkuran Belde Belediyesinden temizlik çalışmaları

Ana ve ara caddelerde hummalı bir şekilde bahar temizliğine başlayan Konakkuran Belde Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledi. Malazgirt Kaymakamı ve Malazgirt Belediyesi Başkan Vekili ve Konakkuran Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, belde merkezi ve mahallelerinde çöplerin toplatılması için çalışma başlatarak, çöp temizliğinin yapılması talimatını verdi. Konakkuran Belde Belediyesi Başkan Vekili, Soner Kırlı’ın talimatları doğrultusunda tüm ekipleriyle mahalle araları ve çarşı merkezinde çöp temizleme çalışmalarına ağırlık verdiler. Belde halkından çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını isteyen Başkan Vekili Kırlı, “Konakkuran beldesinde genel temizlik çalışmalarına başladık. Belde merkezi temizliği niteliğindeki bu ciddi çalışma bir hafta sürecek. Çöp toplama, cadde ve sokak süpürme, park temizliği, rutin temizlik çalışmalarımız da bu çalışmaların yanında devam edecektir. Konakkuran beldesine belediye hizmetlerini en kısa ve ivedi bir şekilde yapacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Konakkuran beldesinde yaşayan vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, belediye başkan vekiliniz olarak beldemizde belediye adına yapılması gereken her hizmeti yapacağız” şeklinde konuştu.