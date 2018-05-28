Malazgirt Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri için bir mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Polat, “Malazgirt bizim için çok önemli ve tarihi bir ilçedir. Bugün Muş’ta da mezuniyet töreni var, fakat ben özellikle Malazgirt ilçesine gelerek siz değerli öğrencilerimizin mezuniyet coşkusuna ortak olmak istedim. Bugün Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin de aramızda. Varto ilçemiz ve Bulanık ilçemiz yıllarca bizden ve hükümetimizden yüksekokul istediler. Çok şükür bu yıl içerisinde hem Bulanık ilçemiz hem de Varto ilçemize en iyi 3 bölüm ve yaklaşık 250 öğrenci alarak eğitim öğretim yılına başlayacağız. Bu gurur hepimizin. Fakat Malazgirt ilçemiz bu konuda daha şanslı, yaklaşık 6 yıldır yüksekokulumuz eğitim öğretime devam etmekte. Buraya yüksekokul açılmasında tabi ki en büyük pay tarihi bir ilçe olmasıdır. Cumhurbaşkanımız tarihi ilçemize çok önem veriyor. Biz de Muş Alparslan Üniversitesi olarak Malazgirt ilçemizi çok önemsiyoruz. Tarihi ilçemizin eğitim öğretimi için çok önemli projeleri çok yakında hayata geçireceğiz. Ben buradan mezun olacak tüm öğrencilerime başarılar diyorum” dedi.

Program, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Törene Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, sivil toplum kuruluşları, siyası parti temsilcileri, kurum amirleri, çok sayıda öğretim görevlisi, öğrenci velisi ve öğrenci katıldı.