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19 Eylül 2017 17:54

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın yapımı

Muş’un Malazgirt ilçesinde, ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın yapımı

19 Eylül 2017 17:54


Muş Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Muş Valisi Aziz Yıldırım, Malazgirt ilçesinde ‘Bin Yıllık Geçmişten, Bin Yıllık Geleceğe Malazgirt’ projesi kapsamında yapılacak Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın ve Malazgirt ilçesinde yapılmış ve yapılması planlanan belediye hizmetleri hakkında brifing aldı. Vali Yıldırım, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nın yapımı için düşünülen alanları sinevizyonda inceleyerek bir dizi notlar aldı.


Malazgirt ilçesinde yapılan belediye hizmetlerini inceleme fırsatı bulan Vali Yıldırım, yeni yapılacak hizmetler hakkında Malazgirt Belediyesi mühendislerinden Burak Yaman’dan harita üzerinden bilgiler aldı.


Vali Yıldırım, Malazgirt ilçesinde yapılan hizmetleri yerinde bulduğunu ifade ederek, hizmetlerin bir an önce hayata geçirilmesi talimatlarını verdi.




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