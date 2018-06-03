Malazgirt Müftülüğünden iftar yemeği

İlçede bulunan bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, “Yüce Mevla bizleri bu dünyada iftar sofralarında bir araya getirdiği gibi ahirette de inşallah cennetinde bir araya getirmeyi nasip eylesin. Bu iftarlarda özellikle Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ’Oruçlu olan kişinin iki sevinçli anı vardır’ buyuruyor. Bunlardan birincisi iftar vaktidir. Tam iftar sofrasına oturduğu vakit, o sevinç anını bizler birlikte yaşayalım, birlikte o sevinç anını paylaşalım istedik. İkincisi ise bu tuttuğumuz oruçların karşılığını alacağımız Rabbimize kavuştuğumuz an. Yüce Mevla o mutluluğu bizlere ihsan ve lütuf etsin inşallah. İftar sofralarında özellikle bir araya gelebilmek, sadece önümüzdeki nimetleri paylaşmak değil aynı zamanda kardeşliğimizi paylaşmak, muhabbeti paylaşmak ve gelecek dönemlerde daha iyi hizmetler yapabilmek için kendimizi motive edebilmek açısından bu iftarların önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

İftar programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Hakim Garip Aykanat, müftülük personeli, ilçe merkezi ve köylerde çalışan imamlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Program, imamların yaptığı dua ile sona erdi.