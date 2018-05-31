Malazgirt Ovası, gelinciklerle süslendi

Malazgirt ilçesinin yaylaları ve ovaları, ilkbaharla birlikte gelincik, papatya gibi rengârenk çiçeklerle süsleniyor. Gelin gibi süslenen ovaya hayran kaldığını söyleyen Büşra Yılmaz, "Her ilkbaharda Malazgirt Ovası’nda açan rengârenk çiçekleri görmek mümkün. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim. Buraya arkadaşlarla birlikte gelerek stres atıyoruz. Buranın müthiş havası hem göze hitap ediyor hem de farklı kokusuyla insanı etkiliyor" diye konuştu.

“Malazgirt Ovası’nın güzelliklerini anlatmakla bitmez” diyen gençlerden Cenap Demir ise, “İlçemizin güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Süphan Dağımızda kar ve soğuk su, diğer taraftan da bakıyorsun ilçemizin her yerinde böyle çiçek tarlaları. İnsanları gerçekten cezp ediyor. Biz de bu güzellikleri görüntülemek için geldik. Gelincilikler, Malazgirt Ovası’nı muhteşem gösteriyor" dedi.