Malazgirt Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Malazgirt sesini arıyor" yarışması düzenledi. Malazgirt Kültür Merkezinde düzenlenen ses yarışmasına Malazgirt halkı, öğrenciler ve öğrenci yakınları yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler arasında dayanışma ve kardeşlik duygularını geliştirmek, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Malazgirt Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmada, Malazgirt merkez ve köy okullarında finale kalan 10 öğrenci hünerlerini sergiledi. Jüri üyeleri; yarışmada ses, entonasyon, şarkı seçimi, ses kalitesi, kılık kıyafet gibi kriterlere göre öğrencilere puan verdi.

Yarışmada Saftekingazi İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden Okan Batur birinci, Alparslan Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinden Özgehan Bozkurt ikinci olurken, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Yalçınkaya ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya tarafından verildi.

Yarışmaya giren tüm öğrencilere katılım belgesinin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, “Ses yarışmasına öğrenciler ve ilçe halkı çok yoğun ilgi gösterdi. Bizler bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. İlçedeki vatandaşlarımızın bu kadar yoğun ilgi gösterdiği için seneye tekrar düzenleyeceğiz. Bu sefer Malazgirt ilçemizde yaşayan herkes katılacak. Belediye olarak her daim böyle sosyal etkinliklere destek vereceğiz. İlçemiz artık terörle, kavgayla, gürültüyle değil, böyle sosyal etkinliklerle anılmaya devam edecek. İnşallah huzurumuz bozulmaz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.