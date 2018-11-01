Malazgirt Spor, ikinci maçını farklı kazandı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında 1071 Malazgirt Spor ile Muş Zafer Spor karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreğinin ardından oyuna üstünlüğünü koyan 1071 Malazgirt Spor, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle giren 1071 Malazgirt Spor, bulduğu gollerle farkı 7'ye çıkararak maçtan galip ayrılmayı bildi.

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, Yeşilay ve kulüp sponsoru Sarıyıldız İnşaat destekleriyle U17 Liginde fırtına gibi estiklerini dile getirdi. Türeli, "Öncelikle bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bize ulaşım için araç tahsis etti, ayrıca futbolcularımızın yemeğini de karşıladı. Ben kulüp başkanı olarak bizlere her zaman destek olan Yeşilay ve kulüp sponsorumuz Sarıyıldız İnşaat firması sahibi Ayhan Sarıyıldız'a çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca çok önemli konuklarımız vardı. Maçımızı izlemeye gelen MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar ve Malazgirt Belediyesi bağımsız başkan adayı Ercan Güven vardı. Bizi konuk eden Muş Zafer Spor Kulübüne yeni sezonda başarılar dilerim" dedi.