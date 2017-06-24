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24 Haziran 2017 09:34

Malazgirt Zaferi’nin 946. yıldönümü hazırlıkları başladı

Malazgirt Zaferi’nin 946.

Malazgirt Zaferi’nin 946. yıldönümü hazırlıkları başladı

24 Haziran 2017 09:34

yıldönümü kutlama etkinlikleri için hazırlıklara bugünden başlandı.


yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Türkiye Okçuluk Vakfı yetkilileri ile birlikte, 1071 Zafer Anıtı bölgesinde bir dizi incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında notlar aldılar. 1071 Zafer Anıtı’nda yapılan incelemelerin ardında konuşan Kaymakam Soner Kırlı, bu seneki 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklara tüm hızıyla başladıklarını söyledi. Kırlı, "26 Ağustos’a yaklaşık iki ay olmasına rağmen, Türkiye Okçuluk Vakfı yetkilileri ile bu yıl yapacağımız 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinin startını bugünden veriyoruz. Bu yıl etkinliklerimizde çok büyük sürprizlerimiz olacak. Yaklaşık iki aylık bir süremiz olmasına rağmen, Malazgirt’in tarihine yakışır bir kutlama yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda niye büyük bir organizasyon yaptığımız Türkiye Okçular Vakfı ile birlikte bu yıl ki şenliklerimizi yapacağız. Bu yılki kutlama etkinliklerimiz için gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız. Kutlama etkinlikleri ile ilgili detayları ileriki gönlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.




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