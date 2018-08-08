Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıldönümü öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Anadolu’nun kapısı Malazgirt ilçesinde Okçular Vakfı olarak bulunmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Vakfın unutulmuş ata yadigârı okçuluğu yeniden hak ettiği noktaya getirebilmek için yoğun mesai ve yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yıldız, "Medeniyetimizin geniş bir bölgeye yayıldığından hareketle; Türk kültürünün çok daha iyi tanıtılıp aktarılması için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Okçuluğun gelişimi için birçok yatırımı devreye aldık ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürdük. Ama bizler durmayacağız. Hem bilimsel, hem de sportif anlamda Türk okçuluğunu zirveye çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" diye konuştu.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Malazgirt’te olacağını ifade etti. Erdoğan, "Etkinliklerimize 24-25 Ağustos’ta Ahlat’ta başlayacağız. 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımızı Malazgirt’te ağırlayacağız. Malazgirt’te etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle Malazgirt’ten, Ahlat’tan bütün Anadolu’ya ve dünyaya haykırmış olacağız. Bu etkinlikler Malazgirt, Muş, Ahlat, Bitlis hatta Van için çok büyük turizm potansiyeli ve kültürel bir hareketlilik oluşturacak. O itibarla Malazgirt halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bireysel anlamda kendimizi geliştirip millet olarak birlik ruhunu yaşatmamız lazım. Yeniden bir diriliş hikâyesi yazmak istiyorsak, 21. Yüzyıl’a damgamızı milletçe vurmak istiyorsak, yeniden birlik olmak yeniden beraber olmak zorundayız. İnşallah bu Malazgirt kutlamalarımızın güçlenişi de bunun bir işaretçisi olsun. Şimdi de Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Ovası’ndayız. Tarihimizin en eski sporlarından biri olan okçuluğu her insana sevdirme amacını taşıyoruz. Bunun için medeniyet coğrafyamızda hem batıya hem de doğudaki her yere gideceğiz" şeklinde konuştu.

Malazgirt Zaferi’nin 947’inci yıldönümü kutlamaları tanıtım basın toplantısına yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Malazgirt Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, siyası parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.