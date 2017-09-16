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16 Eylül 2017 09:17

Malazgirt’e 100 yataklı devlet hastanesi

MUŞ (İHA) – AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, daha önce 50 yataklı olması planlanan yeni devlet hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 100 yatağa çıkarıldığını belirtti.

Malazgirt’e 100 yataklı devlet hastanesi

16 Eylül 2017 09:17


22. dönem AK Parti Muş Milletvekili Muzaffer Çakar ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in girişimleri sonucu 50 yataklı yeni bir hastanenin ilçeye kazandırıldığını ifade eden Başkan Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Malazgirt Devlet Hastanesinin 2018 yılında yapılacak ek bina ile yatak sayısının 100’e çıkarılacağını söyledi. Deniz, “Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarihi Panorama Müzesi ve bin kişilik Avrupa standardında Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılacak ve ilçemize gelen misafirlerimizin hizmetine sunulacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


Yeni yapılacak 100 yataklı hastanenin teknik bilgilerini veren Malazgirt Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Haydaroğulları ise, “Şuan 50 yataklı hastanemiz yapılıyor. Yine 50 yataklı ek bina inşaatımız ise 2018 yılında yapımına başlanacaktır. Malazgirt halkına yeni 100 yataklı devlet hastanemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Ben şahsım ve Malazgirt halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği gecen tüm yetkililere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.




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